警方獲報後趕抵現場，將王男逮捕，目前尚在偵辦中。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股區大寮里11日下午5點多驚傳凶殺命案，王姓男子酒後疑似向30歲王姓女子索討2000元欠款不成，竟持刀朝王女的脖子揮刺，王女遭刺送醫不治，警方獲報後趕抵現場，將王男逮捕帶回警局偵訊，全案將朝殺人罪方向偵辦。

警方初步調查，行凶的王姓男子目前無業，年紀42歲，平時有飲酒習慣，與被害的王姓女子互為鄰居，王姓女子是做工的人，但經濟狀況也不穩定，雙方因為是鄰居，平時會互相借錢。

今天下午王男酒後找王女索討2000元欠款，埋伏許久，看到王女行經一間雜貨店時上前討債，但疑因要債不成，拿出預藏的裁縫刀朝王女脖子猛刺數刀，王女現場倒臥血泊中，地上流滿大量血跡，現場民眾目擊打電話報案，警消到場後將王女送醫，仍不治身亡。

王男犯案後準備逃跑時，就被趕來的員警逮個正著，王男坦承犯案，全案警方將朝殺人罪方向偵辦。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！