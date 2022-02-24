行政院長蘇貞昌日前宣布基隆捷運計畫定案，預計2032年通車。對此，台北市議員王鴻薇今日批評，此情此景，怎麼如此熟悉。4年前，蔡英文總統帶著時任基隆市長參選人林右昌時就演過了，這回蔡英文不好意思再來騙，換成「連神明都敢騙」的蘇貞昌來騙，基隆人還敢信？

王鴻薇回憶，2017年林右昌要選基隆市長時，蔡英文帶著他，隆重宣布要斥資80億蓋基隆輕軌，宣稱4年後通車到南港，還說這是基隆30年最大工程。但4年過了，基隆輕軌從未出現過，而且換成了基隆捷運。

王鴻薇直言，民進黨跳票後竟加碼再騙，說基隆捷運2032年通車，建設經費從原來80億暴增成425億，支票開得更大。只是奇怪的是，基隆捷運「不進基隆」只到八堵，應該改名為八堵捷運，「這不是支票，根本是來騙票。」

王鴻薇開酸，這回蔡英文不好意思再來騙，換個連神明都敢騙的男人來騙。「工程拖了10年再10年，選舉騙了4年再4年，這一次基隆人還能相信嗎？」