美跨黨派代表團抵台，外交部：我方期待進一步強化台美關係。（外交部提供）

美國總統拜登專程指派的跨黨派資深代表團今天下午搭乘行政專機抵台，將分別拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴與蔡總統晚宴。外交部表示，我方期待透過訪團，與美國政府尋求持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。

資深代表團今天下午抵達台灣，外交部長吳釗燮代表我國政府前往接機。外交部表示，穆倫將軍於2007年至2011年擔任美軍參謀首長聯席會議主席，軍事經驗豐富。

傅洛依曾於2014年及2015年兩度率領「新美國安全中心」「下一世代國安領袖計畫」訪問團訪台；歐蘇莉文現為哈佛大學國際實務教授，曾於2004年至2007年於小布希政府時期國安會主管伊拉克及阿富汗議題。

葛林及麥艾文先後為小布希及歐巴馬政府時期之白宮國安會亞洲事務資深主任，負責處理台灣議題事務，均曾多次訪問我國。外交部發言人歐江安表示，拜登總統指派的訪團成員涵蓋民主、共和兩黨卸任高層官員，凸顯美國跨黨派對台灣的高度共識與堅定支持。

她說，這是拜登總統繼去年4月親自指定前聯邦參議員陶德訪團來台後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台。在烏克蘭情勢嚴峻之際，拜登總統再度派遣這個重量級且具代表性的訪團來台，展現美國對台灣的一貫堅定支持與重視，也再次彰顯美國對台灣的承諾「堅若磐石」。我方期待透過穆倫將軍等人來訪，與美國政府尋求持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。