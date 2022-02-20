桃園市第2屆桃漾天籟歌唱大賽去年已辦理4區初複賽，不過受疫情影響，其他9區初複賽及決賽延至今年3月至6月辦理，22日中午12點重新開放網路報名，3月26日將重啟9區初複賽。

市府藝文設施管理中心表示，桃漾天籟歌唱大賽為喜愛歌唱的市民朋友提供專業表演舞台，初複賽於13區輪番進行，最後將在中壢藝術館進行總決賽，總獎金高達138萬。

藝設中心指出，2021桃漾天籟歌唱大賽延長賽，去年已參賽八德區、新屋區、中壢區及復興區的民眾，將無法再報名其他9區初複賽，而去年有進入決賽的參賽者資格皆有被保留，此外也保留去年已報名民眾的資格，22日中午12點將視各區各組報名餘額重新開放網路報名。

藝設中心提醒，去年已報名但未參賽者，須記得自行登入網站確認比賽曲目，並確認今年比賽日期及地點是否可配合，如無法配合者，請自行取消報名，再重新報名其他可參賽的地區。複賽各區各組前3名依序可獲得1萬5千元、1萬元、5千元獎金，總決賽以不分組別統一辦理，第1名至第5名依序可獲6萬元至2萬元獎金，另有評審團特別獎1名獎金1萬元。

因應新冠肺炎疫情，所有參賽者須於報到時主動出示疫苗接種證明，如小黃卡或相關證明圖片，未接種的參賽者須配合於比賽現場快篩，未出示證明且不願意配合快篩者一律取消參賽資格。 藝設中心強調，參賽者、觀眾務必配合工作人員量體溫、手部消毒、實名制及戴口罩，參賽者使用的麥克風也會定時消毒擦拭，比賽結束後不開放散場合照，請市民多加留意配合。