公路總局今（22）日表示，111年汽車檢驗員汽車駕駛考驗員檢定報名自3月1日起至3月14日止，今年除通信報名外，新增線上報名方式。

報名期間開放報名及通信報名書表下載列印，簡章、通信報名書表下載、線上報名網址包括：公路總局：https：／／www.thb.gov.tw／；以及公路總局公路人員訓練所：https：／／hti.thb.gov.tw／。線上報名至監理服務網(https：／／www.mvdis.gov.tw／)／考試報名／公路人員訓練所／汽車檢考驗員檢定報名。

公路總局表示，本項檢定每年辦理1次，報名檢定約400人次，往年應考人須於報名期間備妥報名表及學經歷相關資料，郵寄報名資料至應試考區，為便利應考人報名，今年新增線上報名，應考人可至報名網站報名、上傳資料及線上繳費（信用卡繳費或金融活期帳戶繳費），免自行準備報名與回郵信封及相關郵資，不須親赴郵局，省時省力，請多加運用。

另學科檢定道路交通法規、汽車構造原理、汽車駕駛理論及汽車構造原理概論等4科調整為電腦閱卷，是非及選擇題型調整以黑色2B軟心鉛筆劃記作答；填充題以藍、黑色鋼筆或原子筆作答。

公路總局說明，本檢定報名至3月14日止，線上報名及通信報名兩種方式，應考人應擇一報名。通信報名截止日期以郵戳為憑，親自或委託報名或證件不全者，均不受理。本檢定設台北、台中、高雄3考區，應考人應自行選定應試考區，報名完成後，不得更改。其他事項請詳簡章或公路總局網站（網址https：／／www.thb.gov.tw／），洽詢電話：台北考區：（02）82211934、台中考區：（049）2339171轉204、高雄考區：（07）6117101轉204、交通部公路總局：（02）23070123轉2507。