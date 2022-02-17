香港疫情持續延燒，港府維持「動態清零」政策大幅收緊防疫限制，花旗集團傳出將香港高層調遷。外媒17日引述知情人士透露，花旗將6名高層由香港遷移至新加坡及其他地區。花旗發言人指出，該行正盡可能靈活地支持因家庭因素或客戶需求而希望搬遷的員工。

香港經濟日報引述外電消息，花旗亞太區股票業務負責人Lee McQueen及一些董事總經理將遷至新加坡。此前花旗股票衍生品分銷部門負責人Sue Lee已經遷離香港。另有四名至五名董事也在討論調往新加坡事宜，其中包括亞太期貨執行部門負責人Kevin Zolkiewicz、專注於大宗金融部門的Rob McVie以及香港股票執行顧問業務負責人Abhishek Choudhary。

主要經紀業務亞太區負責人Daniel Millwood將遷往倫敦，而電子銷售交易員Allan Newsome則調往澳洲。

花旗發言人表示，過去12個月，花旗在香港的員工增加300多人，其中三分之一是從海外徵才或調動，以支持客戶主導的增長。在股票業務方面，期內，該行增加25人，並從香港以外的地方徵才，涉及投資銀行、銷售和交易，以及現金管理等業務。