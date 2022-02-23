國內新冠肺炎疫情趨緩，高雄23日並無新增本土確診個案，高市府近日針對高雄港群聚案風險區持續監測，包括中島區、造船廠、修船廠等自2月8日後均無新的確診個案，但仍會持續加強入境船舶的健康監測，高雄市長陳其邁也再度呼籲民眾盡速接種第3劑疫苗。

陳其邁指出，高雄港區自2月8日至今沒有新增確診個案，目前除了對登船人員定期監測外，也同時加強入境船舶的健康監測，而社區部分則相對安全，市府希望相關管制措施能回歸常態，讓整體的重點地域回歸到邊境管理。

陳其邁表示，因應高雄有很多科學園區，例如楠梓科技產業園區加工區等人數500人以上的工廠，這幾天也持續邀請大廠能夠盤點防疫計畫，希望能在不影響公司的運作下，執行防疫工作全面清點作業，讓公司不受影響保全生產量能，也能照顧員工健康。

至於醫療量能部分，陳其邁表示，因為Omicron病毒走入社區化、流感化、輕症化，未來將逐步朝向不影響日常生活前提調節醫療量能，目前根據鄰近新加坡、日本、香港等國家的經驗，已召集四大醫學中心與2大醫師公會密集討論相關對策，希望能將醫療量能分流，給病患最好的照顧服務。

陳其邁說明，目前65歲至74歲第3劑疫苗接種率約67％，但75歲以上接種率僅52％，先前一直在講的第2劑已經過時，現在要趕快打到第3劑，他們希望每個年齡層都可以達到70％至75％以上，藉以預防染疫引發重症。