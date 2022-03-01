桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園觀音區米迪幼兒園確診家長因曾赴中壢禮儀百貨公司，釀該公司女員工染疫，還波及女員工就讀新街國小的3兒子1日確診，市府緊急擴大採檢新街國小2496人，所幸結果全陰性，市府也公布22個確診者足跡，集中中壢和觀音區，包括知名的藏王極上鍋物、錦家御宴、漯食等餐廳，還有中壢國際青年商會、圖書館觀音分館等。

中央流行疫情指揮中心1日公布桃園新增3例本土個案（案20658、20659、20660），另有6例境外移入（1例為落地採檢陽性，5例為檢疫期間採檢陽性），年齡為不足10歲多至50多歲。

衛生局長王文彥表示，今日3名確診個案為中壢禮儀百貨公司女員工案20621的同住3兒子，都在居家隔離範圍內，市府昨晚接獲確診個案通報後，即時疫調了解3兒子都就讀新街國小，隨即安排醫院團隊至該校區設站採檢，共計採檢2496人，檢驗結果皆為陰性。

王文彥提到，米迪幼兒園群聚感染事件已經累積4間學校、15名學童確診，目前中央尚未開放12歲以下學童施打COVID-19疫苗，因為Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染的機會，因此市府呼籲為保護幼童及長者，民眾須加強完整接種3劑疫苗，提高群體免疫力。

王文彥也呼籲家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫進行篩檢，醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，應加強新冠病毒核酸檢驗，希望透過早期監測、預警的方式，降低群聚感染的風險。

新聞處長詹賀舜表示，市府持續進行社區健康監測，今日桃園社區採檢站採檢1120人，累計已採檢11萬4577人，其中11萬3274陰性、183位陽性、1120位檢驗中。市府除中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站持續開設外，3月2至3月3日上午09：00-12：00於桃園觀音國小設置社區採檢站，如果社區民眾曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站或責任醫院進行採檢。

詹賀舜說明，今日公布桃園個案20557、20559、20617、20621、20622、20658公共場所足跡，包含：2月19日上午至大魯閣遊戲愛樂園中壢中原店、中午至薩莉亞中原家樂福店；2月20日及21日曾至全聯中壢福州門市；2月23日下午至桃園市立圖書館觀音分館、中壢區天香企業社、中壢區大龍石雕工藝社；2月24日上午至蘆竹區7-11勁賀門市、下午至觀音區漯食Tashi brunch、另曾至中壢國際青年商會；2月24日及27日曾至中壢區奇利寵物精品。

2月25日上午至蘆竹區萊爾富桃縣桃明門市、中午至蘆竹區許家肉圓、下午至楊梅區和平濕地生態農場、傍晚至中壢區8 Code鬆餅中原店、中壢區錦家御宴、晚間至觀音區古哥客家小館；2月26日中午至全家新屋清華門市、下午至大園區7-11高青門市、2月26日及27日至中壢區7-11笙園門市；2月27日中午曾至藏王極上鍋物中壢店、下午曾至蝦皮店到店中壢福州二店、中壢區新資生藥局福州店，提醒如有足跡重疊請自我健康監測。