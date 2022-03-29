海洋大學擴大採檢2664人 增1男學生確診 12:542022/03/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國立台灣海洋大學海洋大學擴大採檢2664人，再新增1外籍男學生確診。（資料照 陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市昨天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中1例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大開設篩檢站，經擴大採檢2664人，今天新增1名外籍男學生確診，衛生局正在疫調中。（編輯：方沛清）1110329 台南＋2 首見小學生確診 高雄前鎮區某高中1生確診 全班42人採檢結果出爐 #擴大採檢 #海洋大學 #確診 #外籍生 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南1家長高雄上班確診 後甲國中、永信國小急停課 08:212022/03/24 生活 大潭電廠群聚延燒 擴大採檢724人結果出爐 22:042022/03/28 生活 中正預校人事兵賣榮譽假 遭起訴 04:102022/02/23 社會新聞 育達科大外籍學生華語文能測驗 百分百通過 15:512022/03/23 寶島 5大新冠快篩上市 年商機上看2,000億人民幣 04:102022/03/14 全球財經 海大教授到小吃店消費染疫再傳1學生 將設前進篩檢站 15:522022/03/28 生活 桃園1家3口確診 子就讀幼兒園多人陽性 觀音某國小也傳染疫 12:372022/02/27 生活 「鷹揚八卦」成國際賞鳥盛事 外籍大學生遊茶鄉初體驗 16:212022/03/28 生活 觀音某私幼學生確診287人採檢 待結果決定停課天數 15:482022/02/26 生活 才被變態洋男盯上 女星隔天正面遭遇遛鳥俠崩潰：大白天耶 19:002022/03/17 娛樂 板橋中山國中2學生確診 全校停課14天 11:312022/02/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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