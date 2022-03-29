基隆市昨天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中1例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大開設篩檢站，經擴大採檢2664人，今天新增1名外籍男學生確診，衛生局正在疫調中。（編輯：方沛清）1110329

台南＋2 首見小學生確診
高雄前鎮區某高中1生確診 全班42人採檢結果出爐
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