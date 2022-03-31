桃園31日新增15例本土個案，觀音大潭電廠群聚案增加10例，另外5例分別為舞蹈班新增2例、基隆市告案接觸者1例、台北市個案接觸者1例、某電子大廠1例。市長鄭文燦坦言，各縣市多點爆發、有多條傳播練，社區風險提高，呼籲民眾曾至人潮多的地方、去過外縣市、放完長假要做快篩。

觀音大潭電廠群聚案已達88人，其中有21人設籍桃園，鄭文燦表示，31日新增10例當中，案23385為本國籍40多歲女性，在中華工程擔任工程師，27日採檢陰性列專案居隔，二採確診，CT值16，為居隔期間因轉陽的個案。

鄭文燦說，另9人為日商丸紅機電工程公司的泰籍男移工，列為案23404至23408，第1輪快篩陰性，30日針對丸紅工區擴大採檢，採檢增加9名移工確診，CT值12至33間，研判移工間有所接觸，較有可能的感染來源為新豐、觀音移工宿舍。

鄭文燦指出，大潭電廠居隔人數為963人，30日針對其他工區1183人採檢全數陰性，未居隔人員31日也進行二採，早上已採檢809人，仍在陸續採檢中，希望能確保大潭電廠的營運安全。

衛生局長王文彥表示，舞蹈老師因與新北確診者有接觸，有參加5人的舞蹈老師團，其中有3人已確診，到底誰傳給誰、感染源頭在哪還有待釐清。31日新增班舞蹈班主任、學生確診，舞蹈班有18名學生分屬不同學校，採取較嚴格的標準，如有學生確診，同班、跨班師生居隔停課10天，且全校採檢，其餘班級停課7天。

此外，某電子大廠職場快篩有1人陽性，經醫院採檢確診，列為案23527，感染源有待釐清，該職場採檢809人，職場疫調正在進行中。

王文彥呼籲，運動如果在可以容忍的狀況下，還是戴口罩應該比較適合；鄭文燦也直呼「接觸多人、旅遊等，返回職場及家裡前建議做快篩！」，台灣各縣市有疫情陸續多點爆發、多條傳播路線，社區風險提高，鼓勵民眾趕緊施打3劑疫苗，並做好快篩。