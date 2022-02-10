抗核食動員全台議會黨團連線 侯友宜：守護人民的健康永遠擺在第一

行政院8日正式宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，全台灣國民黨議會黨團將在11日上午十點，連線共同召開反對日本核食記者會，捍衛人民食安；新北市長侯友宜表示，他從第一時間到現在，都認為對健康有疑慮禁止進口，相信中央也能夠理解。

行政院8日宣布解禁日本福島等五縣食品進口，預計2月下旬正式公告，政院提出三配套，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，可進口食品須檢附輻射檢驗與產地雙證明，並採取邊境百分百逐批檢驗。在野黨全力抗核，國民黨後續通告將在11日周五上午10點，全台灣19縣市議會國民黨黨團連線共同召開反對日本核食記者會，並且由智庫提供兩份說帖。

侯友宜說，我相信大家的想法一致的，守護人民的健康永遠擺在第一，嚴格落實食品安全的把關絕對不可以有絲毫的疏忽，尤其反對核食，如果對健康有疑慮的產品要進到校園是絕對不可以的，我從第一個時間到現在都是一樣的主張，相信中央也能夠了解，要以保護人民的健康為最大的優先。

侯友宜表示，新北市一定嚴格落實食品安全的檢驗，只要對孩子們的健康有疑慮就一律不准進校園，大家要嚴格把守好食品安全最重要的原則。