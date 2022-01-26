藝人納豆日前因腦出血動引流手術，讓民眾更注意相關的健康資訊，而3年前曾罹患腦中風、從鬼門關走過一回的人氣健身網紅「筋肉爸爸」，經過復健後，終於能搬重物了。

筋肉爸爸曾經是男子健體選手，擁有多張專業的證照以及15年健身教學經驗，2019年9月在家忽然腦中風昏倒，當時才37歲，所幸被妻子「筋肉媽媽」及時送醫才撿回一命，但負責控制右邊肢體運動神經的大腦已受傷。筋肉爸爸事後檢查發現，血脂、膽固醇、血壓、內臟脂肪雖然都正常，但有凝血功能不良的家族病史，2名親戚就因中風往生，其中一位才20幾歲。

經過漫長3年的復健，筋肉爸爸的身體狀況從半癱進步到緩慢步行、平舉手臂，昨（25日）更在臉書分享好消息：「突然發現手可以搬更重物了，一年多前有發現可以雙手抱起物品，只是沒辦法太重，經過一年的重訓，出了強身健體，對生活的功能提升就是，可以搬起蠻重的物品了。」同時曬出一張照片，自己正拿著堆滿樂高的箱子，透露搬起來的感覺對嚴重中風者來說，算是輕鬆的等級；至於腿的部份，筋肉爸爸已能自行上下樓梯，腿後力量能助於行走，因此找到復健的動力。

筋肉爸爸坦言現在最想做的為間歇運動，但患側無法快速活動，連有氧運動都不太行，「單車機也主要是好側帶動，不知道多年以後能不能，至少也要做N-shit啊！」

許多網友紛紛留言鼓勵筋肉爸爸：「筋肉爸的人生歷程一定能鼓勵很多跌落谷底的人們，加油，大家都在等你重返榮耀！」、「祝福你越來越好」、「好強喔，中風患者的典範」。