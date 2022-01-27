50歲陳姓女患者因腦中風造成左側偏癱，積極復健2個月後卻出現左肩劇痛、晚間抽痛難眠症狀。亞大附醫脊椎暨疼痛治療中心醫師吳俊昌表示，針灸搭配復健治療可有效減輕疼痛，陳女經6次針灸治療後，即大幅改善抽痛感，再提升復健意願。

吳俊昌表示，根據研究統計，中風患者發生併發症機率約30至96％，最常見的是疼痛，其中，約有60％發生在上肢，主要成因是因腦部病變導致上肢運動控制不協調或失衡而疼痛，因而降低患者接受復健治療的意願，恐影響復原，要改善疼痛及提升生活品質可透過針灸搭配復健治療。

吳俊昌指出，治療的相關穴位多位於肩關節處、肩胛骨附近的穴道，可改善肩胛骨上旋動作不足，至於症狀較嚴重的患者，則會合併患處拔罐療法及外敷，加強活血化瘀、行氣止痛。

吳俊昌強調，若是傳統針灸治療效果不佳者，可選擇使用新型浮針療法，治療頸、腰、背、四肢關節的疼痛症，經由皮下掃散及再灌注手法來達到治療及減痛效果，但由於是改良針具，須自費使用。

脊椎暨疼痛治療中心、神經外科主任林志隆則表示，以西醫觀點而言，肩痛的中風患者常伴隨複雜性局部疼痛症候群，除慢性疼痛外，還伴隨感覺、運動、自主神經等障礙，初期會透過藥物、復健及中醫針灸治療，若治療超過6個月，肩膀依舊疼痛且僵硬，才會考慮透過外科介入。