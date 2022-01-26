21歲網紅青青日前被網紅小商人連續爆料受到2金主包養、已婚、詐財吸金等，並把25名受害者的資料交給法務部，讓青青趕緊認錯神隱。近期，小商人受訪時再爆更多不堪的內幕，揭發青青背後的騙局。

根據《鏡週刊》報導，小商人表示青青為了取信受害者，假扮年輕的成功人士高調炫富，並請旗下公司的網軍拉人投資，並保證月收和年收，塑造出龐大的騙局。

小商人直指，受害者至少25位，非法吸金的數字高到無法想像，「例如收了10萬元，每個月給你5萬元之類，再去拉別人加入、收錢，漸漸就收了越來越多錢，反正一個月只需要給出些微的百分比而已。」由於看不慣這種手段，決定揭穿青青，但小商人坦言自己也不是好人，副業算偏門，不過不會騙錢、販毒。

青青自從從歐美國家回來，就搖身一變成有車有房的咖啡店品牌執行長，塑造出年輕有為的女強人形象，卻被小商人爆料是靠金主包養，和其中一人已在去年登記結婚，並從事博弈、洗錢、開養生館spa等吸金詐騙；青青火大亮出配偶欄空白的身分證澄清，否認包養、已婚，僅認有買房買車，結果再被小商人重錘，將把事情提升到刑事案件等級，青青眼見苗頭不對，趕緊在IG低頭，為自己的「年輕氣盛」造成「社會觀感不佳」道歉，後續會配合及尊重台灣司法調查。