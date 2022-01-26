導演圤智雨（戲引子）因經常透過臉書粉絲團分享AV業界內幕，日前又幫鄧佳華拍攝第一部AV作品並爆料網美賣淫等內幕而逐漸受到矚目。25日他再度透過臉書透露即將參與一項大型的AV企劃，有片商為了找「網美型女優」拍片，特別提出上百萬的天價酬勞，讓他感到相當驚訝。

圤智雨在臉書上PO文，表示自己跟片商剛開完會，有片商想以300萬的片酬，徵求粉絲數達20萬以上、願意當女優的網紅，另外還提出100萬片酬尋找素人女優來執行全新的拍片企劃，而且片商還將以「現金支付」酬勞，種種優渥的條件都讓圤智雨驚呼「一般來說普通女優片商也才給5～7萬，這次的企劃給到百萬跟三百萬真的很猛」，他還在文中特別強調「男優是正常人」，立刻引起熱烈討論。

網友看到貼文後也紛紛在底下留言，「缺編劇嗎？」、「好爽」、「敢拍喜愛重口味導演的片，三百萬算還好，畢竟犧牲越大錢越多」、「我比較想應徵男優」、「猛，砸重金」、「很難啦，正點網紅去洗凱子也不止3百萬…素人倒還有可能為五斗米折腰」、「台灣AV終於靠這企劃能發揚光大」、「這個很明顯是學日本SOD的一個橋段，推薦身邊的人拍AV」、「素人有機會，但網美不可能啦！他們拍了身價掉的不只三百萬」、「好棒的感覺」。