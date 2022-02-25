竇智孔開YT頻道記錄竇家生活與分享露營知識。（竇智孔提供）

竇智孔開立YouTube頻道「嘻爸竇」，揭露他在農曆過年生死一瞬間的恐怖事件，他透露初二時，突然全身感到畏寒，發高燒到38度，以為是前一陣子狂出外景太累，且第3劑疫苗已打好打滿，休息一天後發現燒還沒退，驚覺不對，立即去看急診，醫生判定是一般流行感冒，開了退燒藥給他，沒想到，隔了6小時他卻又開始發燒，整個人痛不欲生。

竇智孔描述當時情境，「我全身上下開始起紅疹，甚至臉上滿滿都是疹子，心想初十就要開工了，怎麼辦？」於是他靈機一動跑去掛感染科，醫生詢問他這段期間有去哪裡？或是有被什麼蚊蟲給咬到，他才開始回想1月底時曾去山裡野營，醫生認為這是被恙蟲咬到後的症狀，耳提面命：「你再晚兩天，可能就有性命危險，要進加護病房了！」

竇智孔心想，野營時才與朋友聊到自己不曾被恙蟲咬過，醫生說明的當下讓他瞬間頭皮發麻，「人還是不能鐵齒」！醫生還提醒他，「你的白血球非常的低，白血球已經先幫你打完一輪仗了。」但他百思不得其解，自己上山時都身著長袖長褲，怎麼會被咬到，且還是被咬到胸口，畢竟一般常見的是被咬到手、腳。

他說那時一起上山的朋友，有一個也被咬了，嚴重到換血，為了避免大眾誤判，竇智孔決定透過Youtube頻道，除記錄竇家生活與分享露營知識外，也替網友解惑野外的小常識。他認為，現在2個兒子大福跟大仁都比較懂事了，他可以利用空檔去做想做的事情，YouTube頻道便是其中之一，也讓觀眾看到他不一樣的一面。（竇智孔的YT頻道「嘻爸竇」https：／／reurl.cc／EpDRL0）