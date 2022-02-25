一名人妻在臉書分享，她不小心懷孕，與老公討論後決定把孩子留下來，只是她無法適應懷孕伴隨的不舒服，在妊娠第6周時提出墮胎的想法，但周邊的人全都不支持，讓她很難過。文章曝光後，不少網友一致推斷原PO恐是染上產前憂鬱，建議去看醫生治療。

這名人妻在臉書粉專《靠北老公2.0》匿名投稿，稱自己與丈夫結婚3年，雙方都不喜歡孩子，協議好不生小孩，婚後生活相當幸福美滿，公婆也待她不薄，兩人有房有車無貸款，就在此時她發現自己避孕失敗，不小心懷孕。

原PO說，她與老公討論之下，最終決定留下寶寶，只是懷孕初期的嚴重不適應症讓她很痛苦，她便向公婆、老公與媽媽提出人工流產的想法，但所有人都不能理解，讓她產生「後悔結婚」的想法，並在文末寫下，「我現在甚至想孩子要自己胎停了，我就順理成章，不用受罪了。」

文章曝光在網路上後，許多網友一致推測原PO遇上產前憂鬱，需要盡速向專業醫師求救，還有不少網友在留言區寫下鼓勵的話語，「有這些想法也別太訝異，要記得求助醫生，多看些孩子可愛的視頻，不要讓自己加重負面情緒」、「妳需要多跟朋友或老公聊聊，會漸漸好轉的。如果一直走不出憂鬱記得要尋求醫師的協助」、「無論你做什麼決定，我覺得都是你對你自己人生的選擇，沒有對錯，只要問心無愧即可」。