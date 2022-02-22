以《噬罪者》一劇拿下金鐘獎最佳女配角的蔡淑臻，從名模成功轉型成為專業演員，為戲犧牲不怕搞笑扮醜，先後在新戲《我是自願讓他殺了我》化屍妝、在《村裡來了個暴走女外科》搞笑，毫無怨言。近日蔡淑臻接受本報邀請進棚拍攝海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）時尚專題，換上華服佩戴要價不菲的珠寶，讓她有「重返時尚」的幸福感。

蔡淑臻為好戲不怕扮醜搞笑，成功轉型成為專業演技派女星，佩戴HARRY WINSTON的Sunflower系列珠寶和卓時Premier系列Sunflower珠寶表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Self-Portrait）

以懸疑兇殺案為背景的電視電影《我是自願讓他殺了我》預計將在上半年上映，蔡淑臻擔綱女主角，與薛仕凌、鄭人碩有不少精采對手戲，不僅劇情懸疑驚悚，還有不少打鬥場面，其中一幕與張允曦（小8）爭執對打的一齣戲，更是整齣戲的高潮，也讓蔡淑臻也吃足苦頭。

蔡淑臻為好戲不怕扮醜搞笑，成功轉型成為專業演技派女星，佩戴HARRY WINSTON的Sunflower系列珠寶和卓時Premier系列Sunflower珠寶表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Self-Portrait）

「我雖然比小8高一點，但她是運動咖，肌肉健美有力，我們倆勢均力敵，打得很過癮！」蔡淑臻笑說，這場打鬥戲要付出的代價可不小，隔天起床渾身痠痛，臉上、脖子還有瘀青，可見雙姝廝殺的場面有多麼激烈。

金鐘獎最佳女配角蔡淑臻近來忙拍戲，抽空進棚拍照、重返時尚，佩戴HARRY WINSTON的Traffic系列珠寶和第五大道Avenue Classic珠寶表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Self-Portrait）

除了在電視電影《我是自願讓他殺了我》飾演苦命悲情的單親媽媽，蔡淑臻主演的公視愛情喜劇《村裡來了個暴走女外科》即將在今年5月播出，則又是全然不同的嘗試，她在戲上飾演暴走女醫師，不顧形象地嗑香腸、打飽嗝，而且還是個好色食肉女，主動脫衣撲倒小鮮肉朱軒洋，整個演技大解放，讓人為了驚豔，連導演也讚不絕口。

海瑞溫斯頓卓時Premier系列Sunflower珠寶表，約223萬元。（HARRY WINSTON提供）

已有許久未走伸展台、出席時尚活動的蔡淑臻，為宣傳新戲進棚拍攝HARRY WINSTON時尚專題，全身上下佩戴要價千萬的珠寶，舉手投足莫不展現名模專業，絕代風華、氣勢不凡，再加上豐富的肢體動作和表情，猶如戲精上身，讓珠寶更添璀璨光芒。

海瑞溫斯頓 Forget-Me-Not 紅寶石鑽石指間戒，約65萬元。（HARRY WINSTON提供）

海瑞溫斯頓 Forget-Me-Not 粉紅剛玉鑽石戒指，約33萬元。（HARRY WINSTON提供）

海瑞溫斯頓Forget-Me-Not勿忘我系列紅寶石與鑽石耳環，約35萬元。（HARRY WINSTON提供）