台灣珠寶設計師胡茵菲的自創珠寶品牌Anna Hu發表春夏高訂珠寶作品，以浪漫的愛心、唯美的花朵勾勒一季的春光，其中要價1.7億的牡丹之心（Peony Heart）心形藍鑽戒指，主石是一顆逾3克拉的藍鑽，美鑽在無數愛心的圍繞下整個愛心大爆發，更添奢華浪漫。

ANNA HU 印象春蘭系列Enchanted Orchid鑽石戒指，奈米鍍色科技結合18K白金，可拆卸當鍊墜。（ANNA HU提供）
ANNA HU 印象春蘭系列Enchanted Orchid鑽石戒指，奈米鍍色科技結合18K白金，可拆卸當鍊墜。（ANNA HU提供）

今年Anna Hu推出三大系列的珠寶作品，包括牡丹之心（Peony Heart）牡丹之心、印象春蘭（Enchanted Orchid）與新藝術（Modern Art Deco），其中以牡丹之心藍鑽戒指最具代表性，愛心向來是胡茵菲最喜愛的珠寶創作主題，不僅主石是少見的心形切割藍鑽，就連戒檯也刻滿愛心，勾勒牡丹盛開時千嬌百媚的景緻。

ANNA HU 印象春蘭系列Enchanted Orchid鑽石耳環，奈米鍍色科技結合18K白金。（ANNA HU提供）
ANNA HU 印象春蘭系列Enchanted Orchid鑽石耳環，奈米鍍色科技結合18K白金。（ANNA HU提供）

印象春蘭系列珠寶則採用最新的奈米鍍色科技，如栩呈現蘭花綻放時的嬌容，並在花瓣上鑲嵌一顆顆晶亮閃爍鑽石，更添靈動閃耀之美，戒指上的春蘭花朵還可拆卸下來當成鍊墜佩戴。

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco藍綠鑽戒指，3.35克拉濃彩藍綠鑽。（ANNA HU提供）
ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco藍綠鑽戒指，3.35克拉濃彩藍綠鑽。（ANNA HU提供）

Modern Art Deco新藝術系列珠寶則以紐約古根漢博物館（Guggenheim Museum）為靈感，將螺旋階梯的建築結構、蜂巢圓頂和坡道外牆融入設計當中，螺旋狀的線條充滿新藝術的摩登現代感，也讓鑲嵌其上的帕拉伊巴碧璽、黃鑽、藍綠鑽等主石更加光采奪目。

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco帕拉伊巴碧璽戒指，6.30克拉梨形切工帕拉伊巴碧璽。（ANNA HU提供）
ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco帕拉伊巴碧璽戒指，6.30克拉梨形切工帕拉伊巴碧璽。（ANNA HU提供）

Anna Hu高訂珠寶展即起至3月12日止在東方文華酒店6樓獨家展出，採預約鑑賞制。

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco黃鑽戒指，5.02克拉梨形切工豔彩黃鑽。（ANNA HU提供）
ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco黃鑽戒指，5.02克拉梨形切工豔彩黃鑽。（ANNA HU提供）

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco黃鑽戒指，10.11克拉祖母綠切工豔彩黃鑽。（ANNA HU提供）
ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco黃鑽戒指，10.11克拉祖母綠切工豔彩黃鑽。（ANNA HU提供）

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