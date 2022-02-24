台灣珠寶設計師胡茵菲的自創珠寶品牌Anna Hu發表春夏高訂珠寶作品，以浪漫的愛心、唯美的花朵勾勒一季的春光，其中要價1.7億的牡丹之心（Peony Heart）心形藍鑽戒指，主石是一顆逾3克拉的藍鑽，美鑽在無數愛心的圍繞下整個愛心大爆發，更添奢華浪漫。
今年Anna Hu推出三大系列的珠寶作品，包括牡丹之心（Peony Heart）牡丹之心、印象春蘭（Enchanted Orchid）與新藝術（Modern Art Deco），其中以牡丹之心藍鑽戒指最具代表性，愛心向來是胡茵菲最喜愛的珠寶創作主題，不僅主石是少見的心形切割藍鑽，就連戒檯也刻滿愛心，勾勒牡丹盛開時千嬌百媚的景緻。
印象春蘭系列珠寶則採用最新的奈米鍍色科技，如栩呈現蘭花綻放時的嬌容，並在花瓣上鑲嵌一顆顆晶亮閃爍鑽石，更添靈動閃耀之美，戒指上的春蘭花朵還可拆卸下來當成鍊墜佩戴。
Modern Art Deco新藝術系列珠寶則以紐約古根漢博物館（Guggenheim Museum）為靈感，將螺旋階梯的建築結構、蜂巢圓頂和坡道外牆融入設計當中，螺旋狀的線條充滿新藝術的摩登現代感，也讓鑲嵌其上的帕拉伊巴碧璽、黃鑽、藍綠鑽等主石更加光采奪目。
Anna Hu高訂珠寶展即起至3月12日止在東方文華酒店6樓獨家展出，採預約鑑賞制。
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