台灣珠寶設計師胡茵菲的自創珠寶品牌Anna Hu發表春夏高訂珠寶作品，以浪漫的愛心、唯美的花朵勾勒一季的春光，其中要價1.7億的牡丹之心（Peony Heart）心形藍鑽戒指，主石是一顆逾3克拉的藍鑽，美鑽在無數愛心的圍繞下整個愛心大爆發，更添奢華浪漫。

ANNA HU 印象春蘭系列Enchanted Orchid鑽石戒指，奈米鍍色科技結合18K白金，可拆卸當鍊墜。（ANNA HU提供）

今年Anna Hu推出三大系列的珠寶作品，包括牡丹之心（Peony Heart）牡丹之心、印象春蘭（Enchanted Orchid）與新藝術（Modern Art Deco），其中以牡丹之心藍鑽戒指最具代表性，愛心向來是胡茵菲最喜愛的珠寶創作主題，不僅主石是少見的心形切割藍鑽，就連戒檯也刻滿愛心，勾勒牡丹盛開時千嬌百媚的景緻。

ANNA HU 印象春蘭系列Enchanted Orchid鑽石耳環，奈米鍍色科技結合18K白金。（ANNA HU提供）

印象春蘭系列珠寶則採用最新的奈米鍍色科技，如栩呈現蘭花綻放時的嬌容，並在花瓣上鑲嵌一顆顆晶亮閃爍鑽石，更添靈動閃耀之美，戒指上的春蘭花朵還可拆卸下來當成鍊墜佩戴。

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco藍綠鑽戒指，3.35克拉濃彩藍綠鑽。（ANNA HU提供）

Modern Art Deco新藝術系列珠寶則以紐約古根漢博物館（Guggenheim Museum）為靈感，將螺旋階梯的建築結構、蜂巢圓頂和坡道外牆融入設計當中，螺旋狀的線條充滿新藝術的摩登現代感，也讓鑲嵌其上的帕拉伊巴碧璽、黃鑽、藍綠鑽等主石更加光采奪目。

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco帕拉伊巴碧璽戒指，6.30克拉梨形切工帕拉伊巴碧璽。（ANNA HU提供）

Anna Hu高訂珠寶展即起至3月12日止在東方文華酒店6樓獨家展出，採預約鑑賞制。

ANNA HU新藝術系列 Modern Art Deco黃鑽戒指，5.02克拉梨形切工豔彩黃鑽。（ANNA HU提供）