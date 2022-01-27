北車接種站爆滿，民眾陽排隊打BNT。（聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

北車接種站爆滿，民眾陽排隊打BNT。（聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

北車接種站爆滿！民眾頂大太陽排隊打BNT

北車接種站人潮。（聯醫提供／楊亞璇台北傳真）

今天為台北車站疫苗注射站隨到隨打BNT最後一天，春節前吸引大批民眾排隊接種。隊伍一路從台北車站站內排到站外，只見民眾不畏大太陽在北車外廣場等待領取號碼牌，北市府提早發放號碼牌並增加200劑，直至13時40分，2600號碼牌全數發完，呼籲民眾下午別再前來北車排隊。

台北市副市長蔡炳坤今表示，原定下午BNT隨到隨打提供2400劑，考慮這幾天經驗加上今天是接種站過年前最後1天，打完後返鄉人潮很多，經討論今天會再增加到2600劑。

台北市聯合醫院表示，今天一早8點多有數十人前來排隊，9點多後人潮已超過上百人，原先預定12點45分發放號碼牌，蔡炳坤指示現場號碼牌提早發放，因此11時40分即開始發放號碼牌，截至13時，已發放超過1300人，直至13時40分，2600號碼牌全數發完，呼籲民眾下午別再前來北車排隊。

聯醫強調，現場增加紅龍區隔動線，民眾領取後碼牌後即可先行到其他地方等候，人潮持續消化。

聯醫提醒，號碼牌皆有附註報到時間，請民眾依照通知單接種疫苗，今天提供2600劑量能，最晚報到時間為晚間7點，預計施打到晚間8點。

北市府發言人陳智菡也呼籲，北市另提供各醫院「特約門診」接種服務，建議民眾盡量上各醫院網站預約，以避免排隊久候。