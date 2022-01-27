春節9天連假，衛生福利部金門醫院（含烈嶼院區）急診室提供24小時服務，院本部門診除1月30日（小年夜）、2月1日（初一）及2月6日（初六）全日休診外，其餘上午皆維持部分門診。

金門醫院排定如下：1月29日和2月2、3、4、5日上午開設內科、外科、家醫科（無體檢服務）、小兒科、自費篩檢特別門診；1月29日、2月3日上午開設眼科門診；1月29日、2月5日上午開設耳鼻喉科門診；1月29、31日、2月3日上午開設婦產科門診；2月3、5日上午開設泌尿外科門診；1月31日上午開設牙科門診。

另烈嶼院區除1月30日、2月1日及2月6日全日休診，其餘時段上午開設一般科門診。此外，院本部及烈嶼院區洗腎室除初一休診外，其餘時間一切照常提供服務，以上門診現場掛號時間上午為08：00~11：30，門診時間上午09：00~12：00。

縣衛生局說明，縣內部份診所於春節連假期間也提供門診診療服務，詳細門診時間《金門縣醫療機構春節期間門診表》可至金門縣政府及金門縣衛生局網站最新訊息查詢。

衛生局提醒，有慢性病領藥需求之病患，若「慢性病藥用完日期」或「回診日期」為春節期間（1／29~2／6），可提前領藥。春節期間金門醫院也提供24小時第2、3次慢箋調劑，可多加利用。