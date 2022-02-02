昨（1日）大樂透2.1億頭獎為一注獨得，獎落苗栗公館的「興煥投注站」，該投注站過去已開出超過10次以上的頭獎，最高獎金高達8.25億且當時也是一注獨得，氣勢相當旺，事實上，該彩券行老闆娘曾透露，店的地理位置像「蝦簍」，象徵錢財只進不出，財運相當旺。

大樂透第111012期中獎號碼為25、45、47、08、44、34，特別號24，頭獎由興煥投注站開出，一人獨得2.15億。綜合媒體報導，興煥投注站在當地相當有名，主要是該彩券行過去曾開出10次以上的頭獎，最高獎金則是民國93年一注獨得的8.25億頭獎。

由於興煥投注站中過多次大獎，早已是彩迷心中的發財地，彩券行老闆娘先前受訪時也曾透露，彩券行的風水相當特殊，不僅有香火鼎盛的五穀宮當靠山，門前的位置也好似後龍溪轉彎的匯流處，形成「蝦簍」地形，象徵財富能夠在此處累積，只進不出。

台彩也公布，昨晚大樂透春節大紅包開出情形，本期大紅包開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。今（2日）大樂透預估銷售金額將達3億，頭獎金額保證為1億，而今年大樂透從1月28日至2月11日將連續15天每天開獎，詳細派彩公告仍以台彩官網為主。