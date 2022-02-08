大樂透2／8再摃 2／9頭獎上看2.6億元 22:212022/02/08 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎再摃，2月8日大樂透頭獎未開出，目前已連4摃，下期(2/9）預估銷售2.2億元，頭獎累積金額預估為上看2.6億元。 台彩表示，2月8日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為259組，剩餘101組，次期(2月9日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 大樂透頭獎今晚未開出 開工日上看1.6億元 開工日2/7大樂透頭獎上看1.6億元 威力彩頭獎上看9.1億元 #大紅包 #大樂透頭獎 #台彩 #中獎 #組為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神爺再休一天！大樂透連二摃 開工日頭彩上看1.6億元 22:042022/02/06 財經 大樂透槓龜！下期頭獎上看1.1億 百萬紅包開出12組 22:072022/02/05 財經 初五迎財神！大樂透頭獎拚1億 百萬大紅包還剩173組 14:482022/02/05 財經 拚財富自由！頭獎9.1億威力彩獎號開出 中了年假繼續放 21:002022/02/07 財經 開工日發大財！1.6億大樂透、百萬大紅包獎號一次看 20:382022/02/07 財經 粿粿被浪漫求婚 古曜威義氣送10萬大紅包兼婚禮歌手 21:022022/02/08 娛樂 阿北初四刮中1200萬 問完「大獎去哪領」淡定散步回家 12:252022/02/08 財經 林志玲母校農曆新年發冥紙紅包 華人學生氣炸 10:102022/02/08 國際 年假最後一天拚了 刮刮樂這些千萬大獎還沒送出 大樂透頭獎上看1.1億 11:442022/02/06 財經 初五財神來敲門！頭獎1億大樂透、百萬大紅包獎號出爐 20:372022/02/05 財經 她刮刮樂連2張中10萬 網留言狂刷1字理由曝光 06:012022/02/06 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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