大樂透頭獎再摃，2月8日大樂透頭獎未開出，目前已連4摃，下期(2/9）預估銷售2.2億元，頭獎累積金額預估為上看2.6億元。

台彩表示，2月8日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為259組，剩餘101組，次期(2月9日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。