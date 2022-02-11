大樂透3.49億元獎落新竹市財神發商行 22:392022/02/11 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎3.49億元終開出，獎落新竹市香山區朝山里中華路五段738號的財神發商行，由一人獨得。下期(2/15）預估銷售2.5億元，頭獎金額為保證1億元。 台灣彩券表示，2月11日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出21組，總中獎注數為25注，其中18組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為318組，剩餘42組，次期(2月15日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。 大樂透連5摃 2月10日頭獎上看3億元 大樂透2／8再摃 2／9頭獎上看2.6億元 #大紅包 #組為 #獎落 #財神 #中獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大樂透頭獎連4槓！下期上看2.6億 16位百萬富翁誕生 22:072022/02/08 財經 農遊券第二階段抽獎送開工紅包888中獎率百分百 13:152022/02/09 財經 威力彩頭獎衝11億 「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆 09:422022/02/09 運勢 蝙蝠飛進門 妙齡女刮中1200萬 04:102022/02/10 生活新聞 頭獎11.5億！威力彩獎號出爐 中了明天遞辭呈 21:002022/02/10 財經 開工日發大財！1.6億大樂透、百萬大紅包獎號一次看 20:382022/02/07 財經 威力彩頭獎又槓龜！2/14上看12.5億元 12:442022/02/11 財經 古曜威〈中意〉女友他嫁 備大紅包祝福 04:102022/02/09 娛樂新聞 美軍自己犯蠢 專家：抗陸前線基地恐報銷 17:272022/02/09 軍事 財神爺敲家門「寒笑緊盯」不肯走 內行揭恐怖真相 21:572022/02/07 生活 頭獎3億了！大樂透、百萬大紅包獎號一次看 20:382022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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