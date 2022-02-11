大樂透頭獎3.49億元終開出，獎落新竹市香山區朝山里中華路五段738號的財神發商行，由一人獨得。下期(2/15）預估銷售2.5億元，頭獎金額為保證1億元。

台灣彩券表示，2月11日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出21組，總中獎注數為25注，其中18組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為318組，剩餘42組，次期(2月15日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。