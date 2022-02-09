（農遊券第二階段抽獎。圖/農委會提供）

農委會9日舉辦第二階段農遊券抽獎活動，由農委會水保局副局長林長立代表抽出第二階段農遊券402765張，凡於2022年1月30日前參加滿千抽獎活動登錄者均全數中獎，中獎率百分之百，可於2月9日下午5時之後直接於農遊券APP票夾中，領取面額888元的農遊券一張，作為民眾新春開工紅包，虎年好運福虎生風。

第二階段農遊券為嘉惠民眾採買年貨及送禮，已於1月6日舉辦農遊券早鳥抽，9日於新春開工之際，再針對1月30日前參與滿千活動登錄者送開工紅包888元，讓大家帶著好運一整年。

林長立指出，截至1月30日止，第二階段滿千抽農遊券的參與率達到88％，帶動台灣整體農業經濟，創下農產品銷售新台幣10億元以上，同時結合「好釋連蓮」活動共同行銷，推廣國內鳳梨釋迦銷售，共吸引超過6800多位民眾參與消費登錄抽農遊券活動，為國內鳳梨釋迦農民創造1000萬元以上的銷售商機。

農委會也同時公布第三階段農遊券抽獎辦法，為回饋參與消費滿千抽獎活動的廣大民眾，將於2月23日抽出6萬多位幸運兒，民眾有機會再獲得一張農遊券，歡迎大家2月22日前踴躍消費登錄活動。

農委會提醒，農遊券須於4月30日前使用完畢，目前尚有15萬位民眾尚未領券，提醒大家儘快消費使用，振興農業經濟。