從2018年開始，美中經貿關係陷入僵局，雙方大打科技戰、經濟戰，美國為了限制大陸的晶片業發展，祭出實體清單（貿易黑名單）制裁，禁止當地企業除非取得許可證，否則不得提供任何技術與產品給大陸企業，此舉對大陸晶片業產造成巨大影響。有專家點出，美中脫鉤，大陸付出的代價比美國更大，尤其晶片業只剩下技術含量或附加價值低與美企有聯繫。

香港南華早報報導，北京大學日前發布報告，分析科技戰開打後大陸與美國誰的境遇比較慘，研究人員比較兩國在高科技、人工智慧（AI）、航空技術及晶片產業等高度競爭領域的發展。

該報告指出，無論在技術面還是產業面的發展，中美脫鉤對雙方都造成損害，大陸在部分領域明顯落後，甚至陷入遇到發展瓶頸，包括晶片業、AI產業及IT產業等。

此外，報告中提及，晶片製造和人工智慧等關鍵技術領域，已經形成美中脫鉤的共識，因此目前大陸只剩下技術含量或附加值低的行業與美企有聯繫。

人才斷層也是大陸所遇到的困境，數據顯示，在美國學習的大陸公民，只有10%願意回到大陸工作，而大陸頂級的AI人才，有高達56% 的人已經移居美國。

報導指出，美國孤立大陸的策略，包括組建科技聯盟孤立大陸，這也增加大陸從其他國家獲取先進技術、吸引人才及獲得關鍵零組件的難度，進而對產業發展造成衝擊。