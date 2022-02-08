國民黨前主席洪秀柱日前出席北京冬奧開幕，並且與大陸政協主席汪洋會面，引發各界關注。洪秀柱今(8)日表示，自己已返台並在隔離中，同時她也指出，雖然民進黨政府極盡所能的挑釁對岸，巴不得兩岸情勢升溫，藉此獲得一時的政治利益，我們仍然相信「和平」才是真正的「普世價值」，願兩岸共同努力，消弭仇恨和對立，化解分裂與衝突。

洪秀柱今天在臉書上發文表示，自己現在已經回到台北，目前正在防疫旅館隔離中。她坦言，有幸親臨兩次北京奧運的開幕式，並從兩次開幕表演當中得到了截然不同的體驗，或許這也體現了中國大陸在14年當中的進步與改變。2008年北京奧運的開幕表演，像是一席熱情友善的「自我介紹」；而今年的冬奧，則充分讓世界看到北京充滿自信的、陽光的、富強的、開放的、甚至前衛的樣貌。

洪秀柱指出，台灣較不盛行冰雪運動，能夠在冬季奧運中得到參賽資格實屬不易。很高興在開幕式現場看到了中華台北代表隊，雖然人數不多，但他們進場的時候，自己還是非常開心的起立鼓掌，也聽到全場觀禮嘉賓的喝采！「相信值此兩岸官方交流中斷、形勢冰封嚴峻的時刻，現場每一分掌聲，都為兩岸體壇注入了滿滿的正能量」。

洪秀柱也回憶起2018年南韓舉辦的平昌冬季奧運，當時正值朝鮮半島形勢最危急的時刻，北韓的洲際彈道飛彈試射成功，在外交上更幾度與中國大陸及美國言詞交鋒，當時國際對於平昌冬奧是否能夠順利舉辦充滿質疑。不過，這場僵局，最後在金與正的出席、以及兩韓女子冰球聯隊的組建下宣告冰釋。南韓總統文在寅文在寅與金與正微笑握手，全場數萬名觀眾同為共舉半島旗的南北韓選手喝采、一起見證點燃奧運聖火的瞬間，「那一刻的和平與溫暖，想必至今仍長存於兩韓民眾的心中」。

對於國際奧委會主席托馬斯巴赫在北京冬奧上表示，奧運會總是搭建溝通的橋梁，絕不能築起一道道高牆」，也強調「我們所在的這個世界是脆弱的，分裂、衝突和猜疑正在日益升級。我們要向世界證明，競爭激烈的對手也能夠和平共處，彼此尊重」，洪秀柱也感觸良多。

看到冬奧開幕表演，奧運五環從巨型冰立方當中「破冰」而出，洪秀柱的心中充滿了感動，直言「兩岸分隔至今，和平的維繫端賴上位者的智慧」。洪秀柱也說，即便民進黨政府極盡所能的挑釁對岸，巴不得兩岸情勢升溫，藉此獲得一時的政治利益，我們仍然相信「和平」才是真正的「普世價值」！新的一年，願兩岸共同努力，消弭仇恨和對立，化解分裂與衝突。