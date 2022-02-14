美國政府於美東時間2月11日公佈《印太戰略報告》，內容提到維護台海和平與穩定，包括支持台灣自衛等。大陸國台辦發言人馬曉光今天（14日）發布答記者問評論，指責美方在涉台問題上嚴重干涉中國內政，並批評民進黨當局充當反華遏華棋子，必將以失敗告終。

針對台海部分，這份報告指出，美國將和區域內外夥伴共同維護台海和平穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，以威嚇台海軍事侵略，確保台灣人民能依循其意志與最大利益以和平決定未來的環境。報告並重申美國基於《台灣關係法》、美中三個公報與對台六項保證下的一個中國政策。

馬曉光對此重申，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是台灣前途所在、利益所繫。

馬曉光斥責美方的「印太戰略」在涉台問題上嚴重干涉中國內政，違背一個中國原則和國際關係基本準則，給台海和平穩定帶來損害，中方堅決反對。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要在台灣問題上玩火。

馬曉光也警告民進黨當局，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，充當反華遏華棋子，必將以失敗告終。