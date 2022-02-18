桃園市議員參選人張碩芬服務處18日舉辦成立茶會，孫文學校校長張亞中表示，縣市參選人相當重要，可以發揮母雞帶小雞效果，更強調民進黨打選戰是點線面到體，國民黨不能只有點跟人作戰，呼籲地方選舉不只有地方。

張亞中說，縣市長參選人相當重要，可以發揮母雞帶小雞效果。第一要先考量當地人願意接受的程度，下屆選舉桃園、高雄、台南都是具有參考指標的。第二個要有些知名度，民眾對他不陌生。第三，因為打選戰不只是桃園打桃園，是全台灣的布局，中央也扮演非常重要的角色。

張說，民進黨打點線面到體整套做法，若國民黨只是點跟人家對決，人家是體。如桃園沒有地方可以串在一起，連線都不行，打起來比較辛苦。他也強調國民黨對於台灣未來、國家發展要有大論述，不要以為地方選舉只是地方的事情。張亞中又說，國民黨被綁上2枷鎖，歷史、文化、身分認同，還有兩岸關係，讓民進黨不斷操縱抗中保台。