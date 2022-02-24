民進黨九合一選舉初選即將登場，中常會日昨決議，即日起所有黨內初選參選人文宣品不得使用蔡英文總統、副總統賴清德等「選對會」成員共9位的照片，或以任何方式宣稱是「選對會成員表示支持，或唯一支持對象」，違者經檢舉將受處置。

相信上述民進黨內部的初選規定，係基於過去黨內競爭異常激烈，候選人競相打出「大咖牌」，證明自己受到重視；甚至還殺得不留情面、刀刀見骨，不可收拾。也因此蔡英文在會中提出警告，如果黨內競爭仍如同2008年時，她就是一個「失敗的黨主席」。不過這項規定將「不溯及既往」，已公開的文宣品不在規範之內。

前述新規定公布後，地方基層競選辦公室已經亂成一團、抱怨連連。因為有不少參選人早就「超前部署」，已經做好了各式文宣品，只是尚未端出；尤其是製作的經費都已經花下去了，臨時再做更改，勢必要花更多的錢。其實花錢事小，倒是「這項決議不溯及既往」但書，讓基層深感不滿，紛紛指出「有內線的人，早在規定公布前就將看板及文宣做好並掛（發）出去了。」

坦白說，民進黨中常會這項新規定值得肯定和稱讚，畢竟這樣的「攀比風」已經成為民進黨的惡習。民進黨執政期間，總統與副總統向來都是基層助選的最愛，參選人競相與他們拉攏合照，再製成看板、文宣和旗幟。沒有得到這些大頭目青睞或關愛眼神一起合照的人，也紛紛乾脆以「合成」或「後製」的相片充數，將肖像權和偽造文宣觸法的事拋諸腦後。

民進黨中常會的規定有其道理，屏東縣長參選人立委鍾佳濱即指出，選舉期間看板或文宣常會看到參選人與蔡英文總統合照，實際上很多都是魚目混珠，未得到本人允許。的確，如果都要和總統和副總統真正的合照，他們兩人會累個半死、煩不勝煩。再者，大家都有大頭目的合照加持，不就等於沒有加持嗎？

由於有著「不溯及既往」的但書，可以預見其結果將會是「八仙過海、各顯神通」，其公平性就大有問題。以民進黨在屏東縣長的初選為例，參選人立委鍾佳濱日前即已公布一封賴清德親筆信文宣；而立委周春米則已掛上與蔡、賴和蘇貞昌及屏東縣長潘孟安的合照看板，同時註明「縣長初選、唯一支持」的大型看板；只有莊瑞雄最老實，只是數度表示他與蔡英文有革命情感。此情自然已引發三人相互指責和批評。

雖然民進黨的選對會希望黨內初選同志都能遵從黨內初選規定，進行君子之爭，以維護初選公平性。但根據民進黨執政期間的「有法不依，執法不嚴，違法不究」的案例所在多有；至於民進黨最擅長，也最在意的選舉，也就不勝枚舉了。

僅以蘇貞昌2010年曾在台北市保安宮慷慨激昂地表示：「我不會選第三次」，甚至還稱讚美國華盛頓總統「可以選第三次而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓。我，貞昌，不敢違逆！」。惟2018年4月12日總統兼民進黨主席蔡英文當面徵詢蘇貞昌參選新北市長時，蘇即允諾「願意承擔此大任」。為了選舉，如此「連神明都敢騙」的事都做得出來，遑論其他。

民進黨選對會對投入黨內初選同志的規定立意甚佳，但有時候選舉就像賭場一樣，選贏了，飛黃騰達；選輸了，傾家蕩產，也證明了「賭場無父子」這句話。黨中央強調的「進行君子之爭」，其結果是假，騙到選票才是真的。

民進黨初選因為計畫不夠周全，又不符合民進黨員的黨性；初選遊戲規則中的違規懲處也未詳細說明清楚，預期民進黨中常會的初選規定還會修訂。民進黨初選捉對廝殺的好戲即將上場。我們就搬好板凳，坐好等著瞧吧！

（作者為大學英文教師）

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