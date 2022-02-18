媒體報導立委傅崐萁南下高雄時，推薦高金素梅參選高雄市長，國民黨主席朱立倫18日公開駁斥，不過綠營炮火四射，民進黨高雄巿黨部立委趙天麟更發文酸國民黨吝於栽培高雄人才，藍營則回酸莫名其妙，看到黑影就開槍。
日前推薦立委高金素梅選高雄巿長的國民黨議員邱于軒表示，她是反映民意。如果不是高雄人就不能選高雄市長，難道民進黨前市長謝長廷是高雄人？執政近12年的陳菊也是高雄人？民進黨這種說法豈不是打臉過去的自己？
針對媒體報導傅崐萁南下推薦高金素梅參選市長，國民黨高雄市黨部18日也聲明「子虛烏有」。市黨部表示，立委傅崐萁辦公室已致電媒體澄清報導所稱的聚會中，他並無提及任何人名，並非報導指稱的有推薦特定人士。
對於綠營炮火四射，邱于軒說，國民黨還沒確定誰代表參選高雄市長，且明明這就是國民黨家務事，不論大綠小綠就這麼急著鬥臭、抹紅、潑髒水，難道民進黨這麼害怕高金素梅？也呼籲其他議員監督巿政、別只監督在野黨。
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