2022台北市長選戰，昨傳出消息稱，民進黨去年12月和今年1月所做的內部參考民調顯示，藍委蔣萬安穩定領先，但副市長黃珊珊實力堅強，從12月到1月，2個月間已反超民進黨的人選，而前交通部長林佳龍有拉近與衛福部長陳時中差距的趨勢。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，他認為這份民調「不可信」，感覺像是要拉抬黃珊珊選情，形成藍白殺見骨，綠營坐收漁翁之利。

對於這份「所謂綠營的內部民調」流傳政壇，黃暐瀚今（14日）在臉書發文表示，去年12月媒體報導綠營內部民調顯示，如果民進黨推派陳時中，則蔣萬安支持度為28.3%、陳時中為26.7%、黃珊珊為20.1%；若民進黨推派林佳龍，則蔣萬安支持度為28.8%、林佳龍為22.3%、黃珊珊為21.0%。

黃暐瀚指出，到了今年1月綠營內部民調變成：若派陳時中參戰，蔣萬安的支持度為31.6%、陳時中為24.6%、黃珊珊25.0%；若推派林佳龍出戰，蔣萬安的支持度為31.2%、林佳龍為21.5%、黃珊珊為24.8%。

針對此結果，黃暐瀚直言，如果此民調為真，綠營已經出局，不管陳時中或林佳龍，不要說贏過蔣萬安，連黃珊珊都贏不了，綠營繼續在北市維持第三大黨的姿態；如果台北民情，真是這樣的比例，那黃珊珊很可能最後會當選！狀況會很像2018的戰局，因為民進黨變成關鍵「第三勢力」，眼看自己的候選人選不贏，綠營選民極可能轉移投票，把票轉給黃珊珊，結果將是黃珊珊小贏蔣萬安，民進黨繼續成功讓國民黨在北市無法執政。

黃暐瀚直言，自己就直說結論了，他覺得這份民調「不可信」，比較像是「捧殺」之作！要拉抬黃珊珊，形成藍白殺見骨，綠營坐收漁翁之利。他表示，說真的，時中跟林佳龍民調只有24%，21%，他根本不信，民進黨不管派誰來選，在北市長選戰中，就是35%起跳！哪來的21%？「藍白繼續鬥，綠營等著贏！天要下雨，由不得人，只能靜靜，看著它發生」。