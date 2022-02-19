指揮官陳時中表示，針對去年12月14日至今年2月18日，經地方政府匡列並安排至防疫旅館隔離者，「整體費用由中央概括承受」。(取自中時新聞網影片)

自費住防疫旅館挨轟 陳時中宣布：春節專案期間「中央一律補助」｜中時新聞網

疫情中心指揮官陳時中昨(18日)終於宣布，去年12月14日至昨日，遭匡列入住防疫旅館隔離者，相關費用由中央全額負擔，計有6000人，同時也重申，居家隔離以在家隔離為原則。此話一出，引發網友們熱議，有人就認為「本來就該如此，加上選舉年真的有求必應呢」、「先惡搞再當大善人，果然是高級選舉操作」。

陳時中昨表示，被隔離者本身是配合防疫政策，原則上是不會讓他們多負擔防疫旅館費用，原則上是在家裡居家隔離，若是有專案或特殊群聚，沒有辦法在家隔離時，可公費入住集中檢疫所隔離，這個方式從以前到現在都是一樣，「那我們今天特別再重申清楚，以後不會有例外」。

至於這段期間有產生送到防疫旅館相關費用，陳時中說，這段時間有部分縣市先自行承擔，像是台北、新北、高雄、台中、桃園等，但各縣市做法參差不齊，因此指揮中心決定，整體費用「由中央概括承受」，會跟地方政府一起共同解決問題。陳時中表示，民眾入住防疫旅館，有些人是自費，有些是地方政府出錢，一律由中央給予補助，將請地方政府協助造冊申請。

關於被匡列者的旅館費用，陳時中的說法引發網友討論，其中在《Yahoo新聞》相關報導底下有近300則留言，不少人都說「中央買單，老百姓出錢」、「民怨四起才髮夾彎；只會在選票前低頭」、「今年選舉才有，不然選票跑光了喔」、「本來就該如此，一定要有民怨才會想到嗎？真是反應慢好幾拍」、「知後覺的超前部署」、「是全民買單才對吧」。

另外也有不少鄉民在《批踢踢》上留言討論，「還是先選舉之後才知道」、「誇口再找錢來填 中央政府都這樣辦事的？」「這個人說話還有信用嗎」、「你還不能說他騙人，因為都是對的XD」。