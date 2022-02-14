面試時總會遇到各種問題，大陸一名男子近日應徵銷售員，被面試官詢問「為何從上一間公司離職」，男子照實回答是因為對方欠薪2個月，未料竟遭面試官批評「不共患難」，他立刻憤怒回嗆：「妳是不是跪太久，站不起來？」，強而有力的反擊讓網友們鼓掌叫好。

大陸男網友「小東同學」近日在抖音分享一段面試影片，他透露自己當天是去應徵銷售員，面試時被面試官詢問，為何上一份工作只做了5個月就離職，小東同學誠實回答，表示前公司在實習期都有如期給付薪水，未料正式簽約後就開始拖欠薪資，到現在都還沒把2個月的薪水給他。

然而面試官並不在乎他的處境，反而認為公司是讓他展現才華的平台，「你說離職就離職，就因為拖欠2個月工資，那我可不可以認為你只在乎個人利益，缺少與公司共患難的精神？」。

這個說法徹底激怒了小東同學，他表示公司雖然提供平台，但員工也付出了對等的勞力，「誰規定必須與公司共患難？」，接著反問這樣是否公司也必須和員工共富貴，「企業掙錢的時候有我們員工的份嗎？」，最後他也回嗆對方：「妳是不是在妳們公司跪久了，站不起來了呀？」。

影片曝光後，立刻吸引大批網友關注，大多數人都認同小東同學的說法，紛紛留言：「我出來工作不圖錢圖什麼？」、「幹得漂亮，這個HR太不瞭解現在的年輕人了」、「對啊，都是領薪水的，又不是股東、合夥人，共患難為啥找我？」、「作為人事我聽她問這問題都覺得尷尬」、「共富貴的時候不叫我，欠款的時候叫上我了」。