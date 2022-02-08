對日本經濟而言，大陸的「存在感」有多強？近日日本內閣府發佈《2021年世界經濟潮流》報告，以直觀資料說明日本對於「中國製造」的深度綑綁。該報告以疫情前的2019年資料為例，相比美國與德國，日本從大陸進口的商品種類更多。在約5000種進口品類中，統計大陸的金額占比有超過50％品類，美、德國則分別有590個、占比18.1％與250個、占比8.5％。

據第一財經引述一位在日本生活多年的華人表示，如今小到華為、小米手機，大到聯想電腦等，使用大陸電子產品的日本朋友太多了，還有手遊、大陸品牌服飾等。甚至越來越多大陸推出的服務、文創產品也逐漸滲透日本市場，像是TikTok近兩年在日本年輕人的走紅。

該華人指出，疫情後復甦的大陸也從日本大量進口非鐵金屬、汽車及塑膠等工業品。觀察昔日大陸遊客到日本「爆買」，如今越來越多的大陸貨暢銷日本，也凸顯中日市場間的深度捆綁，「距離、消費習慣乃至文化，都是國內賣家比較好把握的」。