伺服器、資料中心需求強 神達1月營收雙增 10:302022/02/14 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神達（3706）一月份自結營收41.33億元，月增26％，年增17.6％。公司表示，一月份成長主要來自伺服器及資料中心需求持續，加上車用產品如行車記錄器系列出貨所推升。展望今年，公司對於今年成長抱持樂觀審慎正面看法，若供應鏈狀況可逐步緩解，將對整年度的達成更有信心。 均線黃金交叉 元月營收靚 邦泰捷波 有看頭 操盤心法－告別負利率時代的投資機會 #神達 #伺服器 #資料中心 #一月份 #需求強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－聯茂 訂單能見度高 04:102022/02/10 證券．權證 技嘉營收 連21月雙位數成長 04:102022/02/11 證券．權證 手機、伺服器、筆電熱板三大動能加持...散熱族群元月營收 史上最旺 04:102022/02/14 證券．權證 熱門股－湧德 高速傳輸需求強勁 04:102022/02/10 證券．權證 台北通傳「伺服器是阿里雲」網友全炸鍋 北市資訊局回應了 14:172022/02/10 政治 《電腦設備》廣達連4月營收破千億元 Q1呈V型走勢 17:222022/02/10 財經 「.taipei」伺服器違規掛「香港阿里雲」簡舒培爆北市未驗收 19:232022/02/11 政治 美系資料中心需求勁 全球伺服器出貨 首季不淡 04:102022/02/08 產業．科技 缺料拖累 英業達Q1出貨走緩 筆電訂單看到Q2，伺服器業務可望在需求增揚下，帶動全年營運增溫 04:102022/02/14 產業．科技 華為遭美打壓 中興通訊悄悄提升晶片設計能力 16:502022/02/09 財經 開發金一月獲利33.85億元 每股盈餘0.2元 17:532022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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