神達（3706）一月份自結營收41.33億元，月增26％，年增17.6％。公司表示，一月份成長主要來自伺服器及資料中心需求持續，加上車用產品如行車記錄器系列出貨所推升。展望今年，公司對於今年成長抱持樂觀審慎正面看法，若供應鏈狀況可逐步緩解，將對整年度的達成更有信心。