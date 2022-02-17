聯華（1229）多角化經營策略奏效，獲得投信、存股達人按讚，最近股價衝上近27年新高。不過隸屬同集團的神達，周三夜間公告出脫聯華4732張，大股東暨關係企業賣股，可能為聯華股價後勢帶來變數。聯華今（17）日早盤股價在平盤下震盪，金虎年開春後股價連八天不跌紀錄面臨破功壓力。

神達是在周三夜間，代子公司資豐投資公告，於元月24日至2月16日期間，以每股均價63.51元，總共處分聯華4732張，總交易金額3億元，可獲處分利益1.76億元。

由於神達與聯華董事長皆為苗豐強，兩家公司相互交叉持股。大股東暨子公司持股鬆動，獲利了結動作恐不利投資人持股信心。

其次，此次處分之後，神達仍持有聯華39325張，持股比例2.79％，名列第十大股東，後續是否還有出脫計畫？也可能為聯華股價形成賣壓。

聯華為國內麵粉業龍頭，旗下擁有水手牌、駱駝牌、蘿蔔牌等多個知名品牌，去年聯華再與國內另一供貨給鼎泰豐的知名麵粉廠僑泰興策略合作，進一步拉升市占，龍頭寶座更加穩固。雖然最近因為小麥價格大漲，為聯華營運帶來成本壓力，不過法人看好聯華與僑泰興的合作效益顯現，可彌補原料上漲的利空。

其次，聯華2019年已轉型為控股公司，雖然麵粉老主業仍占公司營收比重超過四成，不過聯華最重要的獲利來源已轉到持股50％的子公司聯華林德工業氣體，工業氣體貢獻聯華年度獲利占比已經過半。

另外聯華旗下還有聯強、神達、神基、聯成等子公司，在3C通路、強固型電腦、可塑劑等各領域都是一方之霸，每年為母公司帶進穩定的投資收入及股息收入。

多角化經營策略奏效，聯華最近獲得本土投顧調高投資目標價，並有網路存股達人也將聯華列入推薦名單，點名聯華事業多元化的好處，就是當某個事業體遭遇逆風時，可以分散風險。受此激勵，聯華金虎年開春後股價已經連八天不跌，創下1994年以來的近27年新高。