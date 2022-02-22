疫情趨緩，疫情指揮中心預定3月開放商務客入境，新北市長侯友宜22日指出，只要做好五項準備工作，開放當然是可以走的一條路，但仍要全力把疫情守住，也讓經濟能夠起飛，這是一個併行也必須要做的相互互補的調整。

侯友宜是出席商總與新北市政府共同舉辦的「第四屆品牌金舶獎徵件記者會」後接受媒體訪問時指出，在防疫鬆綁、邊境放寬上，其實還要思考五個真正的問題。

他說，第一，全球疫情到底緩下來了沒有？第二，疫苗覆蓋率，如新北市第三季覆蓋率打到3成9，期待打到5成甚至6成。

第三、侯友宜表示，醫療量能能否足以提供國內萬一疫情高漲時能不能守護。第四，也是最重要，是要看國內疫情變化，雖然這幾天國內疫情穩定，但絕對不能掉以輕心。

第五，侯友宜指出，鬆綁後也要評估對國內疫情隨時變化的衝擊。這些都是要準備好的工作，開放只要我們穩定、具備相關條件，當然是可以走的一條路，要全力以赴，戰戰兢兢，把疫情守住，也讓經濟能夠起飛，這是一個並行也是必須要做相互互補的調整。