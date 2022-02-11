神達(3706)公布一月份自結營收41.33億元，月增26%，年增17.6%。一月份成長主要來自伺服器及資料中心需求持續，加上車用產品如行車記錄器系列出貨所推升。展望今年，公司對於成長抱持樂觀審慎正面看法，若供應鏈狀況可逐步緩解，將對整年度的達成更有信心。

神達去年全年營收為422億元，年增2.5%，創歷史第四高。在本業持穩、業外大補，神達去年前三季稅後淨利114.22億元，較同期成長達469%，EPS為9.56元。神達獲利大成長，主要來自轉投資SYNNEX Corp.於9月1日合併Tech Data發行新股，致神達持股比例降低，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元，EPS約5.68元。2021 Q4起每季認列TD SYNNEX股利收入估約新台幣3千萬元。TD SYNNEX股價波動直接反應於淨值，不影響損益。

神達控的營收結構分為，神雲科技占比約8成，神達數位和神達電腦各約1成。其中神達數位為車用電子廠商，提供車用電子產業相關軟硬體設備，和智聯網解決方案、以及強固型專業平板，神達數位以GPS和影像處理核心技術，滿足客戶實際需求，產品銷售遍及全球，因應全球市場的劇烈變化快速，及加強生產布局，2020年神達數位選擇在新竹科學園區進駐與設廠，期望提升研發能量，提供高品質生產製造，以及加強與國內汽車供應鏈合作，在汽車產業CASE(Connected連網、Autonomous自駕、Shared分享、Electric電力)願景下，攜手共創三贏。