本月5日大陸一架疑似大陸海監「運-12」運輸機飛過東引上空，前天(12日) 又有大陸軍機以5100公尺的高度進入東沙的南面領空，遭我方以「侵入我領空」廣播驅離，連續第二次入侵領空事件引起朝野關注。軍事專家呂禮詩警告，這是解放軍的「切香腸戰術」，主要有三大重要目的，未來恐會在外離島重施故技，相關單位必須予以重視。

前海軍新江艦長、海官校教官呂禮詩在臉書以「中國軍機昨天中午進入東沙領空，這就是解放軍的「切香腸戰術」PO文，警告大陸方面的三大目的及意圖。

呂禮詩表示，（12）日中國軍機以5100公尺的高度進入東沙的南面領空，這是自2月5日中國不明飛行器5日飛越東引防區以來的第二次入侵領空事件。

呂禮詩強調，解放軍的三個目的：首先是觀察部署於東引的「天弓飛彈連」如何進行「飛彈追監」；其次是測試春節主官管休假期間部隊的反應能力；再者是試探國軍依據國軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」進行「發現、識別、攔截、警告」與「自衛反擊權」的時機與作為。

呂禮詩的貼文還寫到，哥倫比亞大學國際事務學系教授Robert Jervis在《信號與欺騙》（Signaling and perception）一書中提及，從形象投射的角度研究國際關係，軍事行動是重要的「信號」之一；中國利用全球焦點聚集在俄國及烏克蘭的時刻，藉機對台灣的外島「切香腸」故然可惡，不過從其時機的選擇及手段的運用，曝露了解放軍高層的無知與不安。

但日前傳出空軍戰管中心「誤刪」飛越東引的大陸「運-12」海監機軌跡，以及軍機飛越東沙領空。國防部僅否認共機飛越東沙領空一事，至於東引事件，國防部則表示，國軍運用聯合情監偵嚴密監控海空動態，並且依敵情威脅，按戰備相關規定妥適應變處置；後續將針對敵情威脅變化，持續強化各項狀況的應處演練。既未承認也未否認。