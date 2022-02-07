據我國防部即時軍事動態公布，共機於農曆春節正月初一至初三期間，皆未進入我西南防空識別區，2月4日（初四）起，復進入該國際空域活動。此外，有媒體報導，2月5日有馬祖東引居民指稱，有從未見過的不明飛機，從西往東飛，並且低空飛到東引島上空，隨後快速向外海飛。對此，有專家人士推測，該機可能是大陸的無人機，，由於時值春節戰備期間，遂引發國內各方緊張。

首先，共機春節期間在台灣西南國際空域天天巡弋已是回不去的常態。依據2020年1月23日媒體報導（我國防部官網之即時軍事動態於9月17日開始公佈共機在台灣西南國際空域活動），小年夜當天計有共機轟6、空警500，由台灣西南國際空域，經巴士海峽往返西太平洋活動。1月24日除夕後，共機均無活動。

2月5日有馬祖東引居民指稱，有從未見過的不明飛機，從西往東飛，並且低空飛到東引島上空，隨後快速向外海飛，時值春節戰備期間，引發國內各方緊張。

比對去（2021）年與今（2022）年同期春節期間，2021年2月11日（除夕）、12日（初一）、14日（初三）、21日、24至27日，均無共機進入台灣西南國際空域。2月13日計有運8反潛機與運8技術偵察機各1架、15日與16日先後有運8反潛機各1架、17至18日有運8技偵機2架及1架；另19至20日較特殊，總計有殲10機2架次、殲16機6架次、殲轟7機8架次、轟6K機2架次、運9通信對抗機與運8反潛機各1架次，進行新舊型戰機支援對海火力打擊與空中支援兵力聯合演練。

今（2022）1月30日小年夜，有共機運8反潛機與殲11機各2架，31日除夕，殲16機3架、殲16D機1架、空警500機1架、2月1日初一至3日初三無出現、4日初四，運8反潛機1架、5日初五，運8技偵機與運8反潛機各1架、6日初六運8反潛機2架。

依據歷來春節期間中共空軍、海軍航空兵及各軍兵種春節戰備期間從小年夜開始，以及去年中國大陸官網報導，航空兵春節戰備7天、去年「十一戰備」期間，因應美英日在西太平洋海域聯合演習後，幾乎共機天天都飛抵台灣西南國際空域警巡。

相信， 2月4日至20日「北京冬奧」結束後，中共海空軍航空兵有可能推遲反應美國眾議院4日表決通過《2022美國競爭法案》，其鼓動「台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」等情事，共機未來勢必在台灣西南國際空域天天飛、早晚飛、假日也飛、逢年過節都飛，造成我空防疲憊。

至於，針對東引有民眾發現疑似中共無人機乙事。回顧過去中共無人機出動紀錄顯示，2018年4月18日，日本防衛省研判中共無人機BZK-005型1架在東海空域活動，期間18至20日總計共機轟6機（有掛載巡弋飛彈）6架次、運8遠干機1架次、圖154機1架次、蘇30戰機2架次，由東海經宮古海峽國際空域往西太平洋南航後折返，連三日係對我時任行政院長賴清德，在立法院回覆立委答詢他是「務實的台獨工作者」的反應。

另外， 2020年9月2日媒體報導，一架疑似成都飛機設計研究所研製，外型採用一對銳利的三角翼，兩個垂直尾翼在主翼的兩側的高空高速偵察無人機「無偵-8」。沿著台灣海峽中線往南飛行至台灣西南國際空域盤旋後，北行返回福州。

還有第三次是日本防衛省在2021年8月24至26日發現共軍計有TB-001偵察／攻撃型無人機2架次、BZK-005型無人機1架次、運9哨戒機2架次、運9情報收集機2架次，先後在東海、宮古海峽國際空域、西太平洋之沖繩以南國際空域活動，應對8月中旬開始，英國「伊莉莎白女王」號航母、美國「美國」號兩棲攻擊艦和日本「伊勢」號直升機母艦在沖繩附近海域舉行為期12天的聯合演習。

依據前述中共三型無人機「TB-001」、「BZK-005」、「無偵-8」等，以及福建連城空軍基地，放置大量殲六無人機、部分殲-7已改裝為無人靶機等外型，與東引民眾提供監視器之空中載具比對，無相似度。其外型較似「小型固定翼的輕航機」或中共國家海洋局（海警局；配有直-9直升機、運-12新舟-60H巡邏機）東海分局所屬固定翼雙螺旋槳飛機之海監（警）運12飛機（就往例這類型飛機，常在東海、東海油田、釣魚台一帶海域監視、巡邏任務）。

最後，6日媒體晚間報導稱東引指揮部經比對分析研判，該機為「民用型定翼雙槳飛行器」，在短暫進入防區上空後即離開，期間防區全程均有嚴密監控，就此紓解兩岸緊張情況。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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