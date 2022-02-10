美國國務院政軍局2月7日發布新聞稿，決定出售支持台灣參與「愛國者導彈」工程勤務及導彈效能鑒測計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元。次（8）日中國大陸外交部發言人趙立堅譴責美方，撂話「必將採取正當有力措施，請大家拭目以待」。趙立堅話聲未歇，當晚22時11分，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩率領部長級官員團訪台；翌日，中共解放軍出動軍機擾台，台灣媒體報導文攻武嚇並不全然正確。

根據廣播及航跡記錄，共機於2月9日9時55分、12時42分、13時13分、13時56分四度進入我防空識別區（ADIZ），高度6900公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。晚間國防部即時軍事動態公布，計有運-8遠干機、運-8反潛機、運-8電偵機各1架，殲-16機2架進入台灣西南國際空域活動。

中國智庫南海戰略態勢感知官網2月9日下午公布，美海軍「有效」號海洋監視船（T-AGOS-21）自1月6日晚上進入南海活動迄今。美艦停留南海期間長達一個月，此時被公布出來又有什麼含意？

首先，從近年美對台軍售「防禦性武器」予台灣，大陸空中兵力或解放軍比較沒有太大的反應與動作，這方面展現在大陸對美方外交辭令上的嚴重抗議，僅此而已。

其次，依據往例，外國官方訪問團（或非官方但具有代表性）當天抵台前或次日訪問團拜會我總統，解放軍空中兵力均會進入台灣西南國際空域進行兵力展示，目的是支持中共外交部與國台辦針對「外國勢力支持台獨行徑」，進行文攻武嚇，宣示「一個中國」主權不容侵犯。

國際高官訪台中共威懾兵力展示一覽表。(圖/作者陸文浩整理)

但依據2月9日當天共軍三型特種機型，遠干機、反潛機、電偵機特性，航向、活動區域，其中電偵機係從事截收美軍海空兵力的電子參數作用，似針對美海軍海洋監視船在南海活動的監偵反制，故推測前述共軍海空軍機兵力警巡與美海洋監視船抵進南海活動有關，非如過去威懾台灣的兵力展示（如表所示）。

最後，依據大陸南海戰略態勢感知官網所提供的美海軍海洋監視船活動日期、航線上下往返、水下洋流，以及在美海軍F-35C墜海點附近往來活動，符合海洋監視船可進行水文、水下物質探測等相關任務。不排除該海洋監視船近期將支援美海軍F-35C墜海打撈的水下探測任務，相信共軍南部戰區將持續派兵力加強監控。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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