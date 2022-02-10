「A＋H」股上市的大陸晶圓代工龍頭中芯國際10日盤後公告，受惠於晶圓銷量增加等因素，2021年第四季營收年增61.1％至15.8億美元，創下單季新高，淨利年增107.7％至5.3億美元。中芯國際並預計，2022年第一季營收季增15％至17％，毛利率介於36％至38％。

中芯國際A股股價10日收漲0.2％至人民幣51.2元，H股股價收漲0.82％至19.66港元。半年來，中芯國際A股、H股分別累計下跌16.76％、22.9％。

綜合陸媒報導，中芯國際公布，2021年全年營收54.43億美元，年增39.3％，是該年度全球前四大純晶圓代工廠中成長最快的公司，淨利則年增1.38倍至17.02億美元。

中芯國際指出，基於外部環境相對穩定的前提下，預計2022年全年營收增速會好於代工業平均值，毛利率高於公司2021年水準。為了持續推進既有老廠擴建及三個新廠項目，2022年依然是投入高峰期，資本開支預計約50億美元，產能增量預計高於2021年。