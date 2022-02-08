海巡署金馬澎分署第一○（馬祖）岸巡隊線上巡邏組人員於今（8日）上午9時許，於南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一○（馬祖）岸巡隊線上巡邏組人員於今（8日）上午9時許，於南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一○（馬祖）岸巡隊線上巡邏組人員於今（8日）上午9時許，於南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一○（馬祖）岸巡隊線上巡邏組人員於今（8日）上午9時許，執行防杜非洲豬瘟灘岸巡查時，於南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚，立即完成現場管制，並通報相關單位到場協處，初步研判該豚體為露脊鼠海豚。

馬祖岸巡隊立即連繫連江縣產業發展處漁牧科及海洋委員會海洋保育署第十一（連江）海洋保育工作站等相關單位人員到場後，初步研判該豚體為露脊鼠海豚，丈量後長度約135公分，寬度約35公分，因豚體完整具研究價值，經拍照存證後，由產業發展處漁牧科帶回進行學術研究。

海巡署表示，海巡人員除執行查緝走私及非法入出國不法活動外，亦戮力積極投入海洋生態保育工作。尤其，鯨豚對維護海洋生態及環境調節極具相當重要功能。

海巡署呼籲，漁民朋友在海上作業時，應將船上垃圾攜返岸上棄置，民眾如於海邊從事遊憩活動，也切勿隨手丢棄垃圾，好讓海洋生物得以回歸原始乾淨的生存空間，避免因環境污染引發生態浩劫，以有利在地海洋環境生態與永續漁業資源維護。若民眾有發現鯨豚擱淺受困情形，可直接撥打海巡署118免費服務專線，海巡署將立即派員協處。