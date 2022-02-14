考試院今天將立法院本會期攸關考試院的優先法案清單函請立法院優先審議，包含公務人員任用法修正案、法律專業人員資格及任用條例草案、公務員服務法修正案等11案，其中112年新進公務人員退撫新制相關法案，預計今年3月初完成考試院審查作業後，再與行政院會銜函送立法院審議。

考試院表示，這些法案皆涉及文官制度改革且具迫切性及重要性，可分為六大類。包括：

一、「公務人員任用法」修正草案，是為了提升用人機關的靈活彈性，並完備初任人員試用制度與貫徹考績制度的留優汰劣精神。

二、「法律專業人員資格及任用條例」草案，是為了落實司改國是會議決議，使法律專業人員來源一元化，以提升法律專業知能，並將法律專業人員之資格取得及任用予以統合規範。

三、「公務員服務法」修正草案，是為使公務員行為義務相關規範更契合時代需要，並因應司法院釋字第785號解釋，修正公務人員勤休方式。另修正「公務人員保障法」有關公務人員超時服勤補償事項等規範。

四、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正草案，是考量現職專技轉任人員的職涯發展，適度放寬其受調任職系的限制。另為因應未來政府機關置公職律師、公職建築師等職務的需求，增訂相關職務的法源依據，俾利政府機關引進民間具實際經驗之優秀專技人員進入公部門服務。

五、「典試法」修正草案，是為了提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員的究責機制，增訂對國家考試違法舞弊人員加重刑度及考選部求償權規定。另修正「公務人員考試法」及「專門職業及技術人員考試法」相關規定，俾得以對相關人員予以撤銷原處分並重啟考試程序。

六、「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」草案，是依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，為112年7月1日以後初任公務人員建立全新退撫制度，並訂定相關配套措施事項規定。另配合修正「公務人員退休資遣撫卹法」及「公教人員保險法」相關規定。

考試院說明，第一類公務人員任用法修正案，已於上會期經司法及法制委員會審查通過，尚待黨團協商，未來在本會期開議後，將積極協調立法院優先排案協商及審議，完成立法程序，以利政務的推展。第二、三、四、五類共7案皆已函送立法院審查，第六類3案則預定於3月初完成院內審查作業，並依修法進程儘速函請立法院審議。