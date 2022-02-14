在東引島發生大陸飛行器進入空域的事情後，東沙島則傳出民眾收聽到空軍驅離大陸軍用機進入東沙島領空的錄音，顯然大陸試探我方防空底線的的動作更為頻繁。對此軍事分析師張競博士認為，顯然防空單位在這兩起事件都發生處理失誤，必須加以補正，其實也不困難，遵照美軍所說的「KISS」原則(Keep It Simple and Stupid)，也就是「應變程序單純化」。

針對東引與東沙兩地連續發生防空情報判斷與處理失誤現象，中華戰略學會研究員張競受訪時表示，兩起事件雖然很像，但是就目前已定調的說法來看，進入東引島上空的是民用航空器，而在東沙島附近的是軍用飛機。面對不同飛行器，處理規範自然就不相同。

《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》施行細則第41條，提及大陸民用航空器進入台北飛航情報區的驅逐原則。(圖/全國法規網)

發生在東引島上空的不明民航機，屬於進入臺北飛航情報區限制進入區域，這就適用《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》施行細則第41條，該條文第4款提到「進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落」，在這起事件中，顯然東引防空單位是明顯疏忽。

特別需要注意的是，目前臺海空情監偵系統高度自動化，但在無法確認目標迴跡真偽時，與民用航空動態網頁所呈現ADS-B航跡以及民用航空器答訊機顯示相互比對，實乃目標辨證作業常識。實在無法自行判斷時，派機前往查證或飭令其他雷達陣地，甚至協調友軍開啟偵搜雷達查證比對，此為整體防空作戰最基本作業理念，為何會搞到作業人員自行作主刪除，實在令人費解。

至於東沙空域事件，臺北飛航情報區所未涵蓋東沙守備區，中共軍機若接近，或是進入領空，則是依據軍事應變處置規範採取行動，當然軍方的應變內容必屬軍事機密，也就不宜公開討論，以免亂亮底牌。

在此事件事中，空軍說廣播錯稱左岸軍機其實並未進入領空，我方廣播詞語是口誤，確實在防空作戰應對時，處理時機可謂電光石火、時限緊迫，在如此高度壓力下發生出錯，確實是在所難免希望民眾能夠體諒基層官兵。

但是若要避免再度出錯，其實也不困難，採用美軍所強調「KISS：Keep It Simple and Stupid」(保持簡單的笨方法，意思是準則單純化、明確化)，比如將整個廣播詞都事先寫清楚在手冊裡，遇到相似事件需要廣播就看著手冊逐字照念，這種「守愚精神」辦事可將出錯機率降到最小。

張競更強調廣播時，務必要把話講明白；「即將進入領空」就不要取巧講成「進入領空」，「對我構成威脅」就不要鬼扯「妨礙我飛航安全」，這才不會產生誤會，還要不斷出來澄清解釋。