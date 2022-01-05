農委會5日宣布，14公噸的台中椪柑與2公噸的台東鳳梨釋迦封櫃出口新加坡，為2022年擴大台灣水果外銷揭開序幕。農委會表示，以往台灣水果外銷高度依賴中國大陸市場，銷中數量占比最高曾經達到84.4％；近年來在政府與外銷業者積極開拓新興市場的努力下，2021年1至11月的比例已經降至42.3%。

農委會指出，因應中國大陸自去年9月20日起暫停我國蓮霧及鳳梨釋迦輸入，農委會隨即啟動內銷、外銷及加工等相關措施，在鳳梨釋迦外銷方面設定5000公噸的目標，而統計2021年10月1日起至2022年1月3日為止，外銷數量已經達到1292公噸，較前期（不包括中國大陸）的237公噸增加1055公噸、446％，顯示拓展新興市場已達初步成效。

農委會指出，為搶攻新加坡年節市場，外銷業者自2021年底陸續出口椪柑及鳳梨釋迦到新加坡，並以高檔精緻彩盒包裝在當地販售，以利與其他市場產品區隔；進口後透過NTUC、昇菘等兩大超市，以及駐新加坡代表處發起的團體訂購等通路銷售，由團購的熱烈反應看來，外銷業者對於經營新加坡市場深具信心，所以在2022年剛開始就再度裝櫃出口。

農委會指出，除了鳳梨釋迦受到歡迎以外，我國柑桔主要產期在10月到隔年初春，為台灣分布最廣、產量與產值都相當高的果樹，果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸、口感豐富，因「桔」與「吉」同音，在春節年間更是討喜應景。