根據高盛對亞洲國家2022年企業獲利增速預估，東南亞表現優於東北亞，其中印度增速估近22％，與菲律賓為亞洲國家唯二增速超過二成，尤其印度基本面、獲利面及政策面俱佳，持續看好其股市表現，有利趁勢透過印度股票基金布局，把握投資契機。

投信法人表示，印度疫情控制穩定，經濟數據大致良好，先前各研調機構包括IMF、OECD也都預估，印度2022年的經濟增長率，仍將較其他主要國家強勁，加上印度央行仍維持寬鬆貨幣政策基調未變，提供股市好表現的動能。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，盡管近期Omicron疫情、美國加速縮表等國際利空影響，使得印度股市也波及而回檔整理，但隨市場逐步反映不確定性，印度疫情控制穩定，每日確診數持續處於低檔，且疫苗覆蓋率提升，經濟活動持續回溫，製造業PMI上揚，擴張速度加快，顯示經濟持續擺脫疫情陰霾。

因變種病毒對經濟的影響有待確定，印度央行仍維持4％官方利率和寬鬆立場不變，基本面具良好支持，加上資金充沛，且接下來市場預料逐步反應財報行情，及新財年政府預算，皆有助增添股市上行動能。

林光佑認為，印度投資布局上，短期可關注循環類股表現，中長期宜掌握與政策受惠股及科技新趨勢相關族群，包括印度製造概念股、新能源、電動車等類股，另隨人均所得提升，對於非必要消費需求可望有所增長，相關產業如休閒娛樂、教育保險、汽車等也值得關注。