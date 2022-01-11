中金首席宏觀分析師張文朗表示，中央經濟工作會議重提「以經濟建設為中心」，預期2022年貨幣政策、財政政策力度均會加大，2022年GDP增速穩步回升，全年預計為5.3％左右，2022年料仍有降準機會，同時不排除降息的可能。

出口方面，張文朗認為，2022年大陸出口會繼續彰顯韌性，美國財政貨幣大幅擴張，居民淨資產改善，但本土生產不足。海外供應短缺問題料持續，同時大陸具供應鏈優勢，疫情管控做得較好，可支持大陸出口。人民幣2021年走強，他預計短期內人民幣對美元不排除有小幅下行空間，但下半年大陸經濟提速後，人民幣可能會上揚。

中金首席策略師王漢鋒指出，中港股市2022年仍有不確定性，但無須太悲觀。中外政策周期反向，2022年大陸政策走向寬鬆，現時A股、港股估值處於中等偏低水平，配合大陸流動性放鬆，料對股市有支持。此外，產業升級、消費升級等結構性趨勢為市場提供投資機會，居民資產配置亦進一步向金融資產傾斜。

王漢鋒表示，短期更適宜關注穩增長相關領域，近期港股金融股有所反彈，地產股有修復，基建股亦得到關注，相信穩增長是短期配置的主要方向。