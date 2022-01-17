17日，缺乏方向的港股走跌，但可見逢低買盤介入，目前恆生指數在24250.4點，跌132.92點或0.55%。同時，國企指數在8481.56點，跌73.23點或0.86%。

大型科網股疲弱，美團與京東跌0.7%；小米跌0.6%；騰訊跌0.3%；阿里巴巴持平。

金融股漲跌互見，匯豐控股再漲，開高0.3%為54.75港元；友邦保險漲0.7%；招商銀行漲0.5%。建設銀行持平；中國平安跌0.5%；工商銀行跌0.4%；香港交易所也跌0.2%。

日前，澳門政府公布修訂博弈法，擬發放最多6個賭牌，激勵相關類股上漲，銀河娛樂與金沙中國飆升10.6%及14.9%，是表現最佳大型股；永利澳門、澳博、新濠國際與美高梅中國均漲6.3%至14.5%不等。

中國大陸上季GDP(經濟成長率)年增4%，優於預估的3.3%，2021全年的GDP則年增8.1%，預估為8%。